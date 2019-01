Das Arcade-Rennspiel Rocket League folgt dem guten Beispiel von Fortnite und verfügt endlich ebenfalls über Cross-Play.

Nachdem Fortnite im vergangenen Jahr vorgelegt und Cross-Plattform-Play zwischen Switch, Xbox One und PlayStation eingeführt hatte, zieht der Rennspiel-Hit Rocket League nun nach. Wie die Entwickler unlängst via Twitter bekannt gaben, ist das Cross-Plattform-Feature nun auf allen Plattformen live gegangen. Damit könnt ihr ab sofort gemeisnge mit euren Freunden spielen, ganz egal auf welcher Konsole sie unterwegs sind.

Im Rahmen der Ankündigung bedankte sich Psyonix zudem nochmals herzlich für die Unterstützung und die Treue der Fans. Eine Anleitung wie ihr das Cross-Play-Feature aktiviert, erhaltet ihr hier.

All My Friends 🚐🚗🚛🚙

Full cross-platform play is now LIVE for all Rocket League players! https://t.co/QFTryZQRy3 pic.twitter.com/NbitRwmxOM

— Rocket League (@RocketLeague) January 14, 2019