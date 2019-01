Resident Evil 2 – Erste Bilder zu den Minispielen mit Hunk und dem Tofu Survivor

Erst vergangenen Freitag veröffentlichte Capcom mit der 1-Shot Demo zu Resident Evil 2 nicht nur erstes spielbares Material der breiten Öffentlichkeit, auch ein neuer Trailer durfte im Anschluss der Demo wahrgenommen werden. Hier wurde erstmals die beiden Bonus-Charaktere Hunk sowie der bekannte Tofu-Block gezeigt.

“The 4th Survivor” und “The Tofu Survivor”

Demnach wird der Bonus-Content aus dem originalen Resident Evil 2 auch in der Remake-Version in wenigen Tagen verfügbar sein. So könnt ihr erneut die Kontrolle über den Soldaten Hunk übernehmen. Die Geschichte von Hunk gehört übrigens zum Kanon. Zudem wird der bekannte Tofu ebenfalls wider mit dabei sein. In dem Abenteuer “The Tofu Survivor” könnt ihr das weiße Gebilde ebenfalls durch die Straßen steuern. Hier handelte es sich ursprünglich übrigens lediglich um eine Kollisionsabfrage, die es dann ins fertige Spiel geschafft hat.

