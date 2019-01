Call of Duty: Black Ops 4 – 115 Days Event startet heute

Seit gut einem Drittel Jahr ist Call of Duty: Black Ops 4 nun Verfügbar. Höchste Zeit das zu feiern!

Das Event betrifft den Zombie-Modus und bringt Spielern doppelte XP, doppelte Waffen-XP und doppeltes Nebulium Plasma. Der Startschuss fällt heute Abend ab 19:00 Uhr und endet am 18. Januar.

It’s almost time! We’re kicking things off on 1/15 with our 115 Day Celebration Event in #BlackOps4, running 10AM PT Jan. 15-18:

• Zombies 2XP

• Zombies 2X Weapon XP

• 2X Nebulium Plasma

Who’s ready? pic.twitter.com/7zrac95pro

— Treyarch Studios (@Treyarch) January 15, 2019