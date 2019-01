Anthem – Neuer Trailer zeigt Open-World-Gameplay

Das bald erscheinende Rollenspiel Anthem hat ein frisches Gameplay-Video spendiert bekommen, das euch unter anderem die Open World näherbringt.

8 Minuten Open-World-Spielszenen

Wie die Kollegen von IGN in ihrem unlängst veröffentlichen Gameplay-Video zeigen, hat die offene Spielwelt von Anthem weit mehr zu bieten als nur schöne Umgebungen. So habt ihr jederzeit die Möglichkeit an Events teilzunehmen, Rohstoffe zu sammeln oder die Welt nach Geheimnissen abzusuchen.

Während eurer Erkundungstouren könnt ihr immer wieder auch anderen Spielern begegnen, die sich womöglich auf eurer Reise anschließen. Abseits der bekannten Wege gibt es darüber hinaus eine Menge zu entdecken, darunter zahlreiche Artefakte und jede Menge Beute. Einige Bereiche sind allerdings nur dann zugänglich, wenn ihr bestimmte Quests oder Aufgaben getriggert habt.

Quelle: IGN