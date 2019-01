Activision – 15 Millionen für neuen CFO trotz finanzieller Lage

Aktuell fragt sich wohl jeder was beim Publisher Activision vor sich geht. Die Tatsache, dass der Publisher 15 Millionen für seinen neuen CFO locker macht, sorgt für weitere Fragezeichen.

Activision zahlt 15 Millionen für neuen CFO

In den letzten Wochen der Call of Duty Publisher zwei hochrangige Mitarbeiter verloren, Bungie geht eigene Wege, ein Mitbegründer wird den Publisher im April verlassen und die Investoren lassen gegen den Publisher wegen möglichen Missmanagement oder Insider Handel ermitteln. Obwohl die aktuelle Situation eher düster aussieht scheint das Geld noch immer locker zu sitzen, zwar nicht für die Spieleproduktion aber für Managergehälter. Der neue CFO Dennis Durkin wird 15 Millionen für seinen Position bekommen und das ohne eine bisherige Leistung. 11.3 Millionen wird er dabei als Aktien erhalten (die aktuell im freien Fall sind) und einen 3.75 Millionen Bonus für die Vertragsunterzeichnung. Das alles ist zusätzlich zu seinem 900.000$ Gehalt und seinem 1.35 Millionen Zielbonus. Da weiß man wo die Einnahmen vom Red Dot aus Call of Duty hingehen.

Quelle: Bloomberg