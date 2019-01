Resident Evil 2 – Neuer Modus mit dabei?

Resident Evil 2 erscheint bereits in wenigen Tagen. Passend dazu hat Capcom vergangenen Freitag die 1-Shot Demo zum Horror-Survival-Titel veröffentlicht. Findige Dataminer haben nun interessante Informationen dem Code der Demo entnommen.

New Game+-Modus geplant?

In dem Code der 1-Shot Demo sollen demnach Hinweise versteckt sein, dass Capcom eine Integration eines New Game+-Modus in Resident Evil 2 plane. Das Ganze wäre jedoch nicht so verwunderlich, da man bereits in Resident Evil 7 eine solche Option eingebunden hat. Darüber hinaus sollen Daten gefunden worden sein, die auf einen Modus namens “Rogue” schließen lassen. Was sich hierunter verbirgt, ist nicht eindeutig klar. Zum Modus Rogue sind ebenfalls Stichwörter wie Ranglisten sowie ein Shop zu finden. Wie das mit einem neuen Modus zusammen hängt, werden wir wohl erst zum Release des Titels erfahren.

Quelle: Game Rant