Cyberpunk 2077 – Keine prozedural generierten Spielelemente

Cyberpunk 2077 wird anders als sein viel referenzierter Vorgänger The Witcher 3 nicht auf prozedural generierte Elemente setzen. Stattdessen wollen die Entwickler sämtliche Level per Hand designt haben.

Vertikale Open-World

Nachdem es merklich ruhiger um den mutmaßlichen Rollenspiel-Hit vom Witcher-Entwickler wurde, hat Lead Cinematic Animator Maciej Pietras von CD Projekt Red nun in einem Interview eine handvoll neue Details zum Spiel bekannt gegeben. Ihm zufolge sei ein Vergleich der Open-World mit Vorgänger-Projekten wie The Witcher 3 sehr schwer, da das Rollenspiel rund um Hexer Geralt auf offene, weite Landschaften setzte, während Cyberpunk 2077 allem voran eine vertikale Spielwelt zu bieten habe. Durch die vielen Hochhäuser und Gebäude hatte man eine ganz andere Art der Open-World, die zum Erkunden einlädt. Demnach habe man alle Elemente selber erstellt, gebaut und durchdacht. Das Mittel des Zufalls wurde nicht genutzt.

“Geht man von Punkt A nach Punkt B, wird dies viel Zeit in Anspruch nehmen, nicht nur, weil man auf dem Pferderücken unterwegs ist, sondern auch, weil es ein Spiel ist, das horizontal gestreckt ist. Die Welt von Cyberpunk 2077 ist in erster Linie eine vertikale Welt, mit Gebäuden überall, und aus diesem Grund ist es für uns schwierig, eine vergleichende Metrik zu etablieren.

In der Demo wacht die Hauptfigur in ihrer Wohnung auf, schaut aus dem Fenster und sieht eine lebendige Welt. Nimmt man den Aufzug, ist zu erkennen, dass es mehrere Etagen in einem Gebäude gibt. Das Spiel ermöglicht es, viele Gebäude zu betreten, während wir wissen, dass alles von Hand gemacht wurde, weil wir an die Qualität durch manuelle Erstellung glauben. Nichts in unserer Welt ist prozedural geniert worden. Durch diese Vertikale wird Night City riesig ausfallen.”

Quelle: JeuxActu