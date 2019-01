Neues Jahr, neue Wootboxen. Der Panten hat das neue Exemplar ausgepackt und sich die Inhalte mal genauer angeschaut. Das übergreifende Thema ist “Team” und so finden sich Goodies zu Spielen wie Overwatch, PUBG und Filmen/Serien wie Herr der Ringe und Stranger Things, in denen Teams von mehreren Charakteren eine große Rolle spielen. Was für Goodies das sind, seht ihr in unserem Unboxing.