Monster Hunter World – Termin für Crossover mit Geralt steht

Nachdem Capcom bereits Ende letzten Jahres eine Kollaboration mit CD Project Red angekündigt hat, steht nun auch endlich ein Termin für das Inhaltsupdate in Monster Hunter World fest.

Monster Hunter Worlds Crossover-Event mit The Witcher hat nun endlich eine Starttermin spendiert bekommen. Wie Publisher Capcom unlängst verlauten ließ, können Spieler der Monsterhatz ab dem 8.Febeuar auf das Contentupdate zugreifen. Das Event soll zunächst ausschließlich auf Xbox One und Playstation 4 zur Verfügung stehen. Ein PC-Release ist zwar ebenfalls geplant wie das Unternehmen versichert, einen finalen Termin gibt es aber noch nicht.

[PS4/X1] Ready your blades! Geralt of Rivia from @witchergame voyages into #MHWorld in a free title update on Feb 8. pic.twitter.com/ljdmX8AAmI

— Monster Hunter (@monsterhunter) January 11, 2019