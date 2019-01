The Order: 1886 – Entwickler Ready at Dawn mit neuem Projekt

Dass Entwickler Ready at Dawn bereits seit einiger Zeit an einem neuen Projekt arbeitet, ist schon länger bekannt. Nun scheint die Entwicklungsarbeit in die nächste Phase zu laufen.

Neue Mitarbeiter bei Ready at Dawn gesucht

So postete der The Order: 1886-Entwickler unlängst via Twitter, dass man diverse neue Mitarbeiter sucht. Insgesamt sind genau 23 Plätze bei der Spieleschmiede frei, die besetzt werden wollen. Aus eigenen Angaben von Ready at Dawn wissen wir bereits, dass das Studio an einem Third-Person-Actionspiel werkelt. Das AAA-Spiel soll allerdings keine Fortsetzung von The Order: 1886 sein sondern eine komplett neue Marke aufbauen. Das Spiel selbst wird angeblich lediglich für Konsolen erscheinen.

Quelle: Ready at Dawn via Twitter