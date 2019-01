Jump Force – Termine der offenen Beta bekannt

Wer bereits vor dem Release am 15. Februar Hand an das Beat ’em-up Jump Force legen möchte, erhält nun bereits in Kürze die Chance dazu. So gab Bandai Namco unlängst bekannt, dass Spieler eine offene Beta-Phase zu erwarten haben.

Das sind die Termine der Open Beta

Die Testphase soll konkreter vom 18. Januar bis zum 20. Januar 2019 laufen. Hier werden die Zeiten noch einmal unter konkrete dreistündige Termine unterteilt. Diese könnt ihr am Ende dieses Beitrages finden.

Die Beta selbst findet auf der Xbox One und PS4 statt und der Pre-Load kann bereits am 17. Januar gestartet werden. Insgesamt stehen euch in der Testphase fünf verscheidnee Arenen zur Verfügung sowie 17 Charaktere zur Auswahl. Zudem wird der Online-Versus-Modus anspielbar sein. Auch in der Online Lobby dürft ihr bereits erste Schritte wagen.

Die konkreten Beta-Zeiten von Jump Force sehen wie folgt aus:

Session 1: Freitag, 18. Januar 2019, von 13:00 – 16:00 Uhr MEZ

Session 2: Samstag, 19. Januar 2019, von 6:00 – 09:00 Uhr MEZ

Session 3: Samstag, 19. Januar 2019, von 17:00 – 20:00 Uhr MEZ

Session 4: Sonntag, 20. Januar 2019, von 21:00 – 00:00 Uhr MEZ

Quelle: xboxmedia