Yoshi’s Crafted World & Kirby’s Extra Epic Yarn – Releasetermine bestätigt

Yoshi’s Crafted World und Kirby’s Extra Epic Yarn haben nun endlich einen finalen Releasetermin erhalten. Beide Spiele erscheinen schon binnen weniger Wochen.

Yoshi und Kirby legen Anfang 2019 los

Wie Nintendo überraschenderweise in einer aktuellen Pressemeldung bekannt gab, werden Kirby und Yoshi bereits im März in ihre ersten Abenteuer für 2019 starten. Demnach erscheint Yoshi’s Crafted World am 29. März exklusiv für Nintendo Switch. Der neuste Aufslug des grünen Dinos wurde erstmals offiziell auf der E3 2017 angekündigt und Ende letzten Jahres für 2019 datiert.

Auch für Kirby geht es im März 2019 in die nächste Runde. Das 3DS-Abenteuer Kirby’s Extra Epic Yarn erscheint demnach am 8. März erstmalig für Nintendos Handheld. Der Plattformer ist dabei eine Neuauflage des 2010 veröffentlichten, gleichnamigen

Wii-Titels. Neu an Bord sind dieses Mal unter anderem Charaktere wie Metaknight und King DeDeDe.

