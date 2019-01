PlayStation Now – Neuzugänge im Januar

Das Line-up des Streaming-Dienstes PlayStation Now wird im laufenden Monat um weitere Spieletitel erweitert. Insgesamt halten 10 neue Spiele Einzug und können somit ab sofort auch auf dem PC gespielt werden.

Neues im Januar

Allen voran dürft ihr im Januar auf das Rennspiel DiRT 4 sowie die Shooter Prey und Metro 2033 Redux zurückgreifen. Letzteres kommt dabei passend zum Release des Nachfolgers ins Programm von Sony. Weiterhin könnt ihr euch noch auf die Titel Styx: Shards Of Darkness, Victor Vran Overkill Edition sowie The Town Of Light freuen.

Alle 10 neuen Spiele findet ihr im folgenden übersichtlich aufgelistet:

Metro 2033 Redux

Prey

Dirt 4

Styx: Shards Of Darkness

Victor Vran Overkill Edition

Chess Ultra

Locoroco Remastered

Lock’s Quest

Ironcast

The Town Of Light

Quelle: PlayStation Blog