Dead or Alive 6 – Releasetermin verschoben

Dead or Alive 6 sollte bereits am 15. Februar hierzulande für PlayStation 4, PC und Xbox One erscheinen. Nun gab Publisher Koei Tecmo offiziell bekannt, dass man diesen Termin nicht einhalten könnte und verlegte die Veröffentlichung des Beat ’em-ups kurzfristig.

Neuer Releasetermin für Dead or Alive 6

Producer und Director von Dead or Alive 6 Yohei Shimbori meldete sich zum Thema nun zu Wort. Demzufolge sei man derzeit mit dem Gameplay sowie dem Balancing nicht vollends zufiedern. Auch die Art wie die Charaktere sich präsentieren, wäre noch nicht gänzlich so wie gewünscht. Demzufolge werde man die zusätzliche Zeit nun gut nutzen um ein bessere Ergebnis abzuliefern. Shimbori entschuldigte sich ebenfalls noch einmal aufrichtig bei den Fans.

Dead or Alive 6 soll nun offiziell am 1. März 2019 veröffentlicht werden.

Dead or Alive 6 [Playstation 4] Realistische Gesichtsanimationen hinterlassen (nach jedem Schlag) bleibenden Eindruck

Der beliebte 'Mass-Destruction'-Modus kehrt zurück

Zwei komplett neue dynamische Arenen ermöglichen das Nutzen der Umgebung im Kampf und lassen die Zuschauer aktiv mitwirken!

Rückkehr der Fanlieblinge Helena Douglas, Hayate, Kasumi, Ryu Hayabusa, Zack und Jann Lee sind bereits jetzt bestätigt

Quelle: PCGamer