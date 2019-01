Super Smash Bros Ultimate – Neuer DLC-Kämpfer enthüllt

Die Spekulationen rund um die noch ausstehenden DLC-Kämpfer in Super Smash Bros Ultimate nehmen kein Ende. Findige Dataminer wollen nun einen Hinweis auf den nächsten Charakter gefunden haben.

“Brave” tritt dem Roster bei

Für das Jahr 2019 hat Nintendo ganze 5 neue DLC-Charaktere geplant, die ihr Debüt in Super Smash Bros Ultimate feiern dürfen. Bis auf Joker aus Persona 5 hat man allerdings noch keinen der Kämpfer enthüllt. Der findige Dataminer jam1garner könnte nun jedoch den nächsten Reken gefunden haben. So war in den Spieldaten der ominöse Eintrag „fighter_kind_brave“ hinterlegt, welcher sich womöglich auf die Dragon-Quest-Reihe bezieht. Erik aus dem unlängst erschienenen 11. Serienteil wird dabei hoch gehandelt.

Eine Bestätigung von offizieller Seite steht natürlich weiterhin aus. Denkbar wäre eine Ankündigung auf der nächsten Nintendo Direct, die Gerüchten zufolge noch diese Woche stattfinden soll.

Quelle: Twitter