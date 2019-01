Death Stranding – Kojima deutet möglichen Release an

Trotz einiger Info-Schnipsel hier und da, sind die meisten Details, die Death Stranding betreffen, noch immer äußerst nebulös. Nun könnte es aber zumindest einen groben Hinweis zum Release des ersten Projektes von Kojima nach seinem Bruch mit Konami geben. In einer der neusten Ausgaben der japanischen Videospiele-Zeitschrift Famitsu wurden Neujahrsgrüße diverser Entwickler veröffentlicht, darunter auch eine Botschaft von Hideo Kojima: “Ist 2019 das Jahr des Wales? Bitte freut euch auf Death Stranding.”

Das Jahr des Wales

Aus allem, was uns bislang über Death Stranding bekannt ist, geht definitiv hervor, dass Wale eine besondere Rolle einnehmen werden. Sie werden sowohl im bisher gezeigten Videomaterial akzentuiert, als sind sie im Grunde auch Teil des Spieletitels, der eine Bezeichnung für das Stranden von Meeressäugern ist. Ob dies jedoch als unumstößlicher Hinweis genügt, um Kojimas Neujahrsgruß als Bestätigung für einen Release im Jahr 2019 zu werten, bleibt kritisch zu betrachten. Kojima ist zwar bekannt für seine exzentrische Ader und führt die Öffentlichkeit gerne einmal auf eine große Schnitzeljagd, die letzten Endes im Nichts endet, jedoch ist es ihm auch ohne Zweifel zuzutrauen, eine solch wichtige Information in einem derart banalen Rahmen zu verkünden. Sofern Death Stranding tatsächlich noch dieses Jahr erscheinen sollte, dürften jedoch in absehbarer Zeit einige neue Infos zum Spiel folgen. Einen guten, wenn auch leicht verwirrenden Einblick in Norman Reedus’ Abenteuer mit seinem “Tank-Baby”, findet ihr im letztjährigen E3-Trailer.

