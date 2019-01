Awesome Games Done Quick – Zockermarathon für den guten Zweck ist live

Wie jedes Jahr findet auch 2019 im Januar Awesome Games Done Quick statt, ein Spendenevent, welches zweimal jährlich veranstaltet wird. Der aktuelle Stream ist seit heute live und wird für eine ganze Woche laufen. Wie gewohnt werden Speedruns von den unterschiedlichsten Games gestreamt, begleitet von Moderatoren. Nebenher werden natürlich allerlei Spenden gesammelt, welche zu 100% an die Krebshilfe gehen.

Games Done Quick, das größte aller Gamer-Spendenevents

2019 markiert bereits das zehnte Jahr, in dem Games Done Quick stattfindet. Mit der Zeit ist der Marathon natürlich immer größer geworden und ist mittlerweile das größte Spendenevent, welches von Gamern veranstaltet wird. Spenden werden per direkten Donations, Abos des Twitch-Kanals und Auktionen auf diverse Preise gesammelt. Der Stream, welcher 24/7 laufen wird, endet am kommenden Sonntag, den 13. Januar, um 17:30.

Quelle: gamesdonequick