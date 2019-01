Xbox Scarlett- Neue Hinweise auf kommende Microsoft Konsole

So langsam kommen immer mehr Gerüchte und Hinweise zur bevorstehenden Konsolengeneration auf. Bekannt ist mittlerweile, dass der Arbeitstitel der kommenden Microsoft Konsole wohl Xbox Scarlett ist. Jetzt sind neue Hinweise aufgetaucht.

Xbox Scarlett mit Force Feedback-Controllern?

Anfang Dezember wurden beim amerikanischen Patentamt mehrere Patente veröffentlicht, welche am 1. Juli 2017 von Microsoft angemeldet wurden. Dabei handelt es sich um vier Patente, die den Xbox Controller betreffen. In den Beschreibungen wird schnell klar, dass es sich dabei um Force Feedback-Funktionen handelt.

Diese Technik ist zwar schon bereits seit Jahren im Einsatz, jedoch nur in Joysticks und Lenkrädern. Die Patente für den Xbox Controller betreffen separierte Zonen, wie zum Beispiel die Trigger. Möglicherweise handelt es sich aber auch um eine neue Generation von Pro Controllern? Aber warum sollte Microsoft da jetzt noch Ressourcen rein investieren. Immerhin stehen die Neuankündigungen von PS5 und Xbox Scarlett schon so gut wie in den Startlöchern. Wir dürfen gespannt sein!

Quelle: Justia Patents