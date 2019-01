Anthem – Demo-Spielfortschritt wird nicht übernommen

Mit Anthem startet Bioware gemeinsam mit Electronic Arts Mitte Februar das neue Online-Actionspiel für Konsolen und PC. Vorab dürfen sich Interessenten die neue IP in einer Demo-Phase ausprobieren.

Spielfortschritt wird nicht gespeichert

Lead Producer Michael Gamble gab nun einige Details zur kommenden Demo bekannt. Demnach wird der Spielfortschritt innerhalb des Tests nicht in die fertige Spielversion übernommen. Ein Grund dahingehend ist unter anderem, dass ihr in der Demo selbst das Spiel nicht gänzlich von Beginn an spielen werdet. So starten eure Charaktere bereits bei einem Level von 10. Hier sollt ihr zum einen einen besseren Eindruck vom Spiel erhalten, aber auch Bioware möchte dadurch mehr Feedback sammeln können. Des Weiteren soll nicht gänzlich das gesamte Spiel in der Demo verfügbar sein. Nur ausgewählte Missionen und Aufgaben könnt ihr demnach anspielen.

Quelle: InsideXbox