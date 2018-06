Nur noch wenige Tage und die ersten großen Livestreams und Pressekonferenzen starten in Los Angeles. Grund genug also fürs gesamte NAT-Games Team auf die E3 2018 zu blicken und unsere Prognose abzugeben. Welche Titel werden wohl in diesem Jahr gezeigt und neu vorgestellt? Wir wagen einen Ausblick auf die bisherigen Gerüchte.

Moderation: Maarten Cherek

Gäste: Jasmin Paskuda und Marco Schmandt