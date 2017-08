Thema vom heutigen NAT-Talk: Das war sie die E3 2017 in diesem Jahr und auch dieses Mal gab es viele neue Titel für die kommenden Monate und Jahre zu sehen. Doch was hat uns am besten gefallen und was sind wirkliche Highlights der Messe? All diese Fragen klären wir im Talk.

Moderation: Maarten Cherek

Gäste: Marco Schmandt, Jasmin Paskuda, Kevin Kreisel, Anna Jahn