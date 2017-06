Thema vom heutigen NAT-Talk: Die Spielebranche reiht sich immer mehr hinter den Filmen und Serien an, denn die Entwickler und Publisher wollen am liebsten nur noch einen reinen digitalen Vertrieb vornehmen. Doch warum ist dies eigentlich so? Haben digitale Inhalte überhaupt Vorteile gegenüber den Retailversionen? Wir klären es im Talk

Moderation: Tobias Liesenhoff

Gäste: Marco Schmandt, Jasmin Paskuda