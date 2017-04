Thema vom heutigen NAT-Talk: Mit dem neusten Teil der Zelda-Reihe, Breath of the Wild, hat Nintendo einen unglaublichen Hype ausgelöst. Das Spiel räumte überall Preise ab und machte die Nintendo Switch zur aktuell besten Konsole von Nintendo. Doch warum ist das Spiel so überragend? Die beiden Zelda-Experten von uns reden zusammen über die besten Momente aus ihrem Spielverlauf.

Moderation: Tobias Liesenhoff

Gäste: Jasmin Paskuda, Maarten Cherek