Thema vom heutigen NAT-Talk: Unglaublich was Guerrilla Games mit ihrem ersten Open-World Titel erschaffen haben. Horizon: Zero Dawn hat viele Preise abgeräumt – zurecht! Doch was macht der Titel anders als andere Titel aus dem Genre Open-World? Wir haben es mit bekannten Spielen verglichen und analysen den aktuellen Spielemarkt.

Moderation: Marco Schmandt

Gäste: Tobias Liesenhoff