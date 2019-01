Super Dragon Ball Heroes World Mission – Kartenspiel im Dragon-Ball-Universum angekündigt

Mit Super Dragon Ball Heroes World Mission hat Bandai Namco ein brandneues Dragon-Ball-Spiel angekündigt, dass schon in wenigen Monaten auf Nintendo Switch und PC aufschlagen wird.

Alle bekannten Universen vereint

In Super Dragon Ball Heroes World Mission schlüpft ihr in die Rolle des jungen Protagonisten Beat, dessen Traum es ist World Champion in dem überaus populären Kartenspiel Super Dragon Ball Heroes zu werden. Die Szenerie ist dabei in einer alternativen Realität angesetzt. Hauptschauplatz des Spiels ist dabei die Stadt Hero Town.

Bandai Namco verspricht dabei Kämpfer aus allen Dragon-Ball-Universen zu vereinen. Insgesamt werdet ihr über 350 Charaktere treffen und rund 1000 Karten sammeln können. Darüber hinaus soll es auch neue Transformationen geben sowie eine brandneue Figur des Dragon-Ball-Super-Mangakas.

Super Dragon Ball Heroes World Mission erscheint offiziell am 5. April.

Quelle: Eurogamer