Dragon Ball – Neues Action RPG kommt in diesem Jahr

Mit Dragon Ball FighterZ erschien im vergangenen Jahr einer der besten 2D-Prügler aller Zeiten. Das Universum der berühmten Manga- und Animeserie bietet jedoch noch viel mehr Material, um verschiedene Geschichten auch in Videospielform zu erzählen und so erscheint in diesem Jahr ein weiteres Spiel, wie Bandai Namco nun per Twitter verkündete.

Es ist so gut wie keine Information über den neuen Titel bekannt, außer dass es ein Action RPG wird und dieses Jahr erscheint. Im selben Tweet, in dem dieses Projekt angekündigt wird, wird ebenfalls nebenbei erwähnt, dass es für FighterZ einen neuen Kämpfer aus Universum 11 geben wird. Weitere Infos, ebenfalls zum neuen Spiel, welches den Arbeitstitel “Project Z” trägt, sollen während es Finals der FighterZ World Tour am 26. und 27. Januar bekannt gegeben werden.

In 2019, the project of a New Game focusing on the World of Dragon Ball Z begins!

And more news coming to DRAGON BALL Fighter Z! The Warrior from Universe 11 is joining the fight!

More information to be revealed at the DRAGON BALL FighterZ World Tour Finals in January 26th ~ 27th https://t.co/K8tc4BvnZa

