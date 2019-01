The Walking Dead: The Final Season – Releasetermin der letzten Episode bekannt

The Walking Dead: The Final Season scheint sich nun schlussendlich ebenfalls dem Ende zu nähern. Der Releasetermin der vierten und letzten Episode ist nun bekannt gegeben worden.

Episode 4 “Take us Back”

Nachdem Telltale Games offiziell das Aus für die Spieleschmiede und damit auch ein Ende für alle sich in Entwicklung befindenden Projekte bekannt gegeben hat, war auch die letzte Staffel der Adventure-Reihe The Walking Dead bedroht. Dann hat sich Skybound eingeschaltet und das Projekt schließlich noch gerettet. Derzeit arbeitet das alte Telltale-Team unter Skybound an dem Abschluss von The Walking Dead: The Final Season. Nachdem zuletzt nun die dritte Folge “Broken Toys” veröffentlicht wurde, nannte man nun auch den Releasetermin der vierten und letzten Folge. “Take us Back” soll demnach bereits am 26. März 2019 für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch sowie Xbox One erhältlich sein.

Quelle: DualShockers