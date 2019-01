Metroid Prime 4 – Ist das das Releasedatum?

Während sich die Informationen zu Metroid Prime 4 seitens Nintendo eher in Grenzen halten, scheint nun ein Händler Nägel mit Köpfen zu machen und ein mögliches Releasedatum zum Action-Titel bekannt zu geben.

Metroid Prime 4 noch in diesem Jahr?

So listete der tschechische Shop SuperGamer unlängst den Titel für die Nintendo Switch. Dazu gab dieser ebenfalls ein erstes Releasedatum an, dass auf den 29. November 2019 terminiert wurde. Da Nintendo diese Information noch nicht offiziell bestätigt hat, bleibt das Datum natürlich mit Vorsicht zu genießen. Da es sich bei dem angegeben Releasedatum allerdings nicht um den letzten Tag in einem Monat handelt und außerdem der Tag ein Freitag ist, wäre die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es sich dabei um den konkreten Releasetermin handelt. Nintendo veröffentlicht nämlich größere Titel meistens auf einem Freitag.

Quelle: SuperGamer