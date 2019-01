Celeste – Neue Infos zum kostenlosen DLC

Celeste ist eines der am höchst gepriesenen Indiespiele des letzten Jahres. Der Plattformer konnte sowohl mit seinem Pixellook als auch mit seinem Gameplay überzeugen. Nun, knapp ein Jahr nach Release, steht ein DLC kurz bevor. Chefentwickler Matt Thorson verriet per Twitter nun einige Infos zu diesem Zusatzcontent.

Die erste Information, die Thorson über den Celeste-DLC verrät, ist erstmal eine kleine schlechte Nachricht. So wird er nicht pünktlich zum Jubiläum des Spiels am 25. Januar erscheinen. Inhaltlich dürfen Fans ein längeres Zusatzkapitel ohne B-Seite erwarten, welches noch schwerer als die bisher schwersten Level des Spiels ist. Es wird einige neue Items und Mechaniken geben, dafür aber keine Erdbeeren zum Einsammeln. Die letzte Nachricht ist wohl für Fans die beste: Der Celeste-DLC wird auf allen Plattformen kostenlos sein.

Some Celeste DLC Chapter details:

-It won't be ready for the anniversary on Jan 25th, sorry!

-It's all one continuous chapter, no B-Side

-It's after the current hardest levels in difficulty

-No strawberries

-There are some new items/mechanics

-Free on all platforms

— Matt Thorson 🍂 (@MattThorson) January 12, 2019