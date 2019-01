Mortal Kombat 11 – Box Art veröffentlicht

Mortal Kombat 11 wurde erst vor wenigen Wochen angekündigt und schon häufen sich die Gerüchte sowie Informationsfetzen rund um den neuen Teil der Prügelserie. So wurde unter anderem nun das offizielle Box Art enthüllt.

Passend zum Reveal-Event, welches bereits in der kommenden Woche vonstatten gehen soll, hat der Twitter Account von Ed Boon einen ersten Blick auf das offizielle Box Art von Mortal Kombat 11 gewährt. Die Grafik zeigt dabei eine moderne Version von Scorpion, der zum Sprungangriff ansetzt.

Das Cover wurde bereits im vergangenen Monat als Leak im Reddit gehandelt und somit nun auch offiziell bestätigt. Der Leak behauptet darüber hinaus auch, dass Ronda Rousey den Charakter Sonya Blade vertonen wird. Zudem ist von einem neuen Charakter namens Geras die Rede. Was an den neuen Informationen dran ist, bleibt abzuwarten.

Happy to share with everyone the official cover art for Mortal Kombat 11 here!! pic.twitter.com/rltjktR3ZH

— Ed Boon (@noobde) January 10, 2019