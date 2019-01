Gewinnspiel – Wir verlosen 100x Keys zu A.V.A: Dog Tag (Final CBT)

In wenigen Tagen beginnt der finale Closed Beta Test zur neuen Version von A.V.A: DOG TAG. Alliance of Valiant Arms: Dog Tag (A.V.A: Dog Tag) ist ein free-to-play online First-Person-Shooter, entwickelt von Red Duck Inc. auf Basis der Unreal 3 Engine. In dem finalen Closed Beta Test findet ihr eine neue Map, UI und HUD Änderungen und Verbesserungen, neue Waffensounds, Dialoge und natürlich verbessertes Balancing. Außerdem können Spieler jetzt Waffen und Waffenmodi vor dem Match ausgiebig in der Shooting Range testen. Damit du auch Teil dieses Tests sein kannst, haben wir für dich einen von insgesamt 100 Keys. Mitmachen lohnt sich also.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Red Duck 100 Keys für den Final Closed Beta Test zu A.V.A: DOG TAG.

Gewinner 01 – 100: je ein Key zum Final CBT von A.V.A: DOG TAG

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und Facebook.

2.) Klicke auf den Button “Get Your Key!” und du hast automatisch einen von 18 Keys erhalten. Die Keys können ab sofort auf Steam eingelöst werden. Der Final CBT zu A.V.A: Dog Tag startet am 18. Januar 2019 und geht bis zum 31. Januar 2019. Dieses Gewinnspiel läuft nach dem First Come, First Serve Prinzip. Alle, die keinen Key von uns erhalten, können sich auf der offiziellen Webseite anmelden: http://playava.com/cbt.html#apply

So aktivierst du den Key:

Um den Code einzulösen, loggen Sie sich zunächst mit Ihrem Account im Steam-Client ein.

Drücken Sie dann auf “Spiele” und “Ein Produkt bei Steam aktivieren”.

Geben Sie dann Ihren Key ein, und starten Sie den Download.

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 16 Jahren. NAT-Games Redakteure und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt automatisch für die ersten 100 Teilnehmer. Teilnahmeschluss ist sobald alle 100 Keys vergeben wurden. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findet ihr bei Cookies und Datenschutz.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Red Duck für die Bereitstellung der Preise.