FF X/X-2 HD und FF XII The Zodiac Age – Switch und Xbox Release angekündigt

Square Enix hatte eine ganze Reihe an Final Fantasy Titeln für die Switch und Xbox angekündigt, die ersten Release Daten sind jetzt bekannt gegeben worden.

Square Enix hat heute die Termine für die ersten beiden Titel bekannt gegeben, die ihren Weg auf die Xbox und die Switch finden sollen. Das Doppelpack X/X-2 soll am 16. April erscheinen und zwei Wochen später soll dann FF XII am 30. April folgen. Wann die anderen Titel folgen werden ist noch nicht bekannt.

#FinalFantasy XII THE ZODIAC AGE launches on #NintendoSwitch and #Xbox One on the 30th of April this year! To celebrate, character designer Akihiko Yoshida has created this beautiful new piece of artwork. pic.twitter.com/WfjBJF4vQc

