Destiny – Bungie trennt sich von Activision

Es kam wie ein Blitzschlag, mit einem Tweet und dem This Week at Bungie Post haben die Destiny Entwickler die Trennung vom Publisher Activision angekündigt.

Bungie übernimmt Publishing für Destiny

Im aktuellen This Week at Bungie Blogeintrag, gibt Bungie eine überraschende Entwicklung bekannt. Das Studio und Activision befinden sich in der Anfangsphase eines Prozesses an dessen Ende die vollständige Übergabe der Rechte an Bungie stehen wird. In Zukunft plant Bungie das Publishing für das Franchise selbst zu übernehmen. Wie lange dieser Prozess dauern wird wurde nicht genannt. In den Augen der Fans wird dies wahrscheinlich ein extrem willkommener Schritt sein, denn viele sehen in Activision den größten Störfaktor. Man darf gespannt sein, wie sich das Spiel entwickelt wenn Bungie die volle Kontrolle hat.

Today, we’re announcing plans for Bungie to assume full publishing rights for the Destiny franchise. Read the full story at https://t.co/nxcJOVXAv6.https://t.co/RyD1jvi0hW pic.twitter.com/giFKmkyc9y — Bungie (@Bungie) 10. Januar 2019

Quelle: Bungie