Catherine Full Body – Westen bekommt nur die PS4 Version

Catherine Full Body, die erweiterte Version des Kulttitels, wird nächsten Monat in Japan erscheinen. Erste Informationen zum EU Release gibt es jetzt aber auch.

Catherine Full Body erscheint hier nur für PS4

Fans des schrägen Puzzle/Romance Games waren hocherfreut, als Atlus eine überarbeitete Version des Titels ankündigte. Noch besser war die Meldung, dass auch die Vita diesmal eine Version bekommen würde. In Japan ist das auch noch immer der Fall, für den Release im Westen schauen Fans aber wieder in die Röhre. Hier wird nämlich wieder einmal nur die PS4 Version erscheinen, was für die noch immer große Vita Community ein weiterer Schlag ins Gesicht ist.

