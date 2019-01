A.V.A: Dog Tag – Finaler Closed Beta Test startet am 18. Januar 2019

Red Duck blickt auf eine erfolgreiche erste Beta und lädt Spieler erneut ein, die Server für den zweiten Closed Beta Test vom 18. bis 31. Januar zu besuchen. Während dieser zwei Wochen bieten neue Features, Modi, Level und Verbesserungen im Vergleich zur ersten Version ein neues, spannendes Spielerlebnis für die Tester. Der erste Closed-Beta-Test des Multiplayer Taktik-Shooters A.V.A Dog Tag hat für viel positives Feedback bei den neuen und alten Fans gesorgt. Auch Streamer, die den A.V.A Stand auf der TwitchCon 2018 besucht haben, zeigten sich begeistert. Mehr als 8.000 Spieler haben sich bereits für den zweiten Closed-Beta-Test angemeldet und tauschen sich täglich über den offiziellen ​Discord mit dem Entwicklerteam aus.

A.V.A: Dog Tag startet in den finalen Closed Beta Test

In dem finalen Closed Beta Test findet ihr eine neue Map, UI und HUD Änderungen und Verbesserungen, neue Waffensounds, Dialoge und natürlich verbessertes Balancing. Außerdem können Spieler jetzt Waffen und Waffenmodi vor dem Match ausgiebig in der Shooting Range testen. So zeigt das HUD bereits eine detaillierte Analyse des erhaltenen sowie zugefügten Schadens sowie zusätzliche Informationen zum Spielablauf pro Runde. Auch die UI Verbesserungen sind nahezu abgeschlossen und wird neue Funktionen für Spieler einführen. Aufgrund des vorherigen Spieler-Feedbacks soll zukünftig das Field-of-View manuell einstellbar sein.