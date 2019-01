Spider-Man – Marvel deutet etwas “Fantastisches” an

Bekommt der PS4-Erfolgstitel Spider-Man schon bald Zuwachs in Form der Fantastic Four?

Teaser deutet auf Fantastic Four

In einem zwei stündigen Livestream thematisierte das Comic-Unternehmen Marvel unlängst einige Neuigkeiten zu bekannten Mobile-Spielen. Überraschenderweise kam das Unternehmen am Ende des Streams auch auf den 2018 erschienenen Erfolgstitel Spider-Man zu sprechen und gab bekannt, dass etwas “Fantastisches” kommen werde.

“Something ‘Fantastic’ is coming to Marvel’s Spider-Man real soon,” so Marvel’s Ryan Penagos.

Dass es sich hierbei um eine Anspielung auf das populäre Helden Quartett der Fantastic Four handelt ist schwerlich zu übersehen. In welcher Form der Spinnenmann nun aber mit den vier Helfen kooperieren wird, ist nicht bekannt. Denkbar wäre in jedem Falle ein neuer DLC ebenso wie neue Items oder Anzüge.

Quelle: GameInformer