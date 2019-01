The Last of Us Part 2 – Release wahrscheinlich in 2019

Auch wenn sich der Lebenszyklus der PS4 langsam aber sicher dem Ende zuneigt, stehen noch einige Exklusivtitel wie The Last of Us Part 2 an, die der Konsole einen gebührenden Abschied bereiten werden. Über das Sequel zu Naughty Dogs Hit aus dem Jahr 2013 kursieren schon seit letztem Jahr Gerüchte, die auf einen möglichen Release im Jahr 2019 hindeuten. Nun könnte allerdings ein weitaus handfesterer Hinweis aufgetaucht sein.

The Last of Us Part 2 – Definitiver Release in 2019 laut Insiderin

Die ehemalige IGN-Redakteurin Alanah Pearce äußert sich auf Twitter zum Erscheinungstermin von The Last of Us Part 2 und bestätigt, dass es nach ihrem Kenntnisstand 2019 endlich so weit sein dürfte. Sie habe diese Information von diversen Quellen in der Industrie erhalten und wäre unsicher gewesen, ob dies bereits von offizieller Seite verlautbart wurde. Wie sie jedoch betont, könnte sich dieser Fakt natürlich mittlerweile auch wieder geändert haben. Die besagten Tweets wurden inzwischen sogar von Pearce gelöscht und könnten somit der Wahrheit näher gewesen sein, als es Sony gerne möchte. Doch trotz aller Spekulation darf nicht vergessen werden, dass diese Infos von einer Einzelperson stammen und bisher in keiner Form verifiziert worden sind.

Quelle: GamingBolt , Twitter via Alanah Pearce