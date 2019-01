Gewinnspiel – Wir verlosen BAD SPIES (1 x Blu-ray und 1 x DVD)

Das hätte sie ja nicht ahnen können! Die neurotische Audrey (Mila Kunis) fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass ihr langweiliger Exfreund in Wirklichkeit ein internationaler Spion war. Als sie gemeinsam mit ihrer chaotischen Freundin Morgan (Kate McKinnon) einen Mordanschlag auf ihn beobachtet, treten die beiden Hals über Kopf die Flucht durch die Hauptstädte Europas an. Immer im Gepäck: Ein USB-Stick mit brandgefährlichen Informationen, den sie bei Audreys Verflossenem gefunden haben. Während ihnen die CIA, osteuropäische Killer sowie ein mysteriöser Agent ständig auf den Fersen sind, wird schnell klar: Audrey und Morgan haben wirklich wenig von dem Talent, das man als internationaler Agent braucht…

© 2019 STUDIOCANAL / Starttermin fürs Heimkino: 10. Januar 2019

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit STUDIOCANAL zwei Exemplare von BAD SPIES.

Gewinner 01: 1x die Blu-ray

Gewinner 02: 1x die DVD

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und Facebook.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welchen Film mit Mila Kunis findest du am besten?

Vielen Dank an STUDIOCANAL für die Bereitstellung der Preise.