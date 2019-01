Devil May Cry 5 – Zweite Demo für Xbox One und PS4 angekündigt

Nachdem Capcom unlängst eine Xbox One exklusive Demo für DMC5 veröffentlichte, sollen nun auch Playstation-Spieler in den Genuss der Probierversion kommen.

Neue Version ab nächstem Monat

Das Actionspiel Devil May Cry 5 konnte unlängst von Xbox-One-Besitzern in einer exklusiven Demo angespielt werden. Diese wurde nun fristgerecht aus dem Store entfernt. Habt ihr den Donwload der Probierfassung bereits abgeschlossen, könnt ihr aber natürlich auch weiterhin darauf zugreifen. Ein erneuter Download ist ab sofort allerdings nicht mehr möglich.

Doch Capcom will schon bald Abhilfe schaffen und auch diejenigen Fans mit einer Demo bedenken, die bisher leer ausgingen. So plant man bereits für den kommenden Monat eine weitere Vorabversion, die sowohl für Xbox One als auch Playstation 4 zur Verfügung steht. Startdatum ist der 7. Februar. Ob die zweite Demo inhaltsgleich zur Ersten sein wird, ist bisher nicht bekannt.

Quelle: Devil May Cry 5 via Twitter