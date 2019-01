Next Gen Konsolen – Start schon in diesem Jahr?

Die Spekulationen um die nächste Konsolengeneration sind schon seit einiger Zeit im Gange. Doch nun hat ein Stellenangebot von Activision einiges ins Rollen gebracht.

Kommender Call of Duty-Titel bereits auf Next Gen Konsolen?

In der Stellenanzeige wird ein Senior Rendering Engineer für den kommenden Call of Duty-Titel gesucht. In der Stellenanzeige wird unter anderem auch die Arbeit mit Next-Gen-Konsolen angeboten. Ob das nun tatsächlich schon für dieses Jahr geplant ist, ist natürlich noch nicht sicher. Aber der chronologischen Reihenfolge nach ist dieses Jahr wieder Infinity Ward dran mit Call of Duty. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein.

Quelle: Activision