Borderlands – Game of the Year Edition erneut aufgetaucht

Man sollte meinen so langsam sei jeder Gamer mit den Borderlands Spielen versorgt. Doch die Game of the Year Edition ist erneut entdeckt worden.

Borderlands GOTY Edition für PS4 gesichtet

Wie Gematsu berichtet, ist auf dem Taiwan Rating Board erneut die Game of the Year Version von 2Ks Shooter aufgetaucht. Wie schon beim ersten Erscheinen im koreanischen Rating Board, wird die Version auch diesmal wieder für PS4 gelistet. So langsam sollte klar sein, das uns wohl schon in nächster Zeit vielleicht eine offizielle Ankündigung erwarten wird. Die Frage bleibt allerdings was diese Version bieten soll, im Gegensatz zur Handsome Collection. Vielleicht ein Remaster des ersten Teils?

