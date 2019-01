Xbox Games with Gold – Das sind die Spiele im Januar 2019

Mit dem Jahreswechsel kommen auch neue Spiele im Xbox Games with Gold-Abo, jeweils zwei für die Xbox One und zwei für die Xbox 360. Auf der Xbox One könnt ihr das wohl beste Indiespiel des Jahres, Celeste, erleben, bevor ihr euch dann in WRC 6 in einen Ralley-Wagen begebt. Auf der Xbox 360 hingegen erlebt ihr in Lara Croft and the Guardian of Light entweder alleine oder mit einem Freund spannende Abenteuer und ballert euch dann in Far Cry 2 durch die Gegend.

Hier ein Überblick der Januar-Titel von Xbox Games with Gold

Xbox One:

Celeste (1. – 31. Januar)

WRC 6 (16. Januar– 15. Februar)

Xbox One und Xbox 360:

Lara Croft and the Guardian of Light (1. – 15. Januar)

Far Cry 2 (16. – 31. Januar)

Quelle: xbox