Playstation Classic – Kurz nach Release erste Preissenkungen

Seit dem 03. Dezember letzten Jahres ist Sonys Miniatur Version der allerersten Playstation erhältlich und sieht sich nun bereits mit ersten Preissenkungen konfrontiert. Sony hat die Playstation Classic zu ihrem Release mit einem Preis von 99.99 Euro ausgezeichnet, doch mittlerweile ist die Mini-Konsole bei Amazon schon für 69 Euro zu erstehen. Im Einzelhandel lassen sich teils sogar noch größere Rabatte finden.

Keine Liebe für die Playstation Classic

Dass bereits so kurz nach Veröffentlichung der Playstation Classic die Preise zu purzeln beginnen, dürfte im Zusammenhang damit stehen, dass sie nur wenig Anklang bei Playstation- sowie Retro-Fans findet und die Verkäufe – insbesondere über die Weihnachtszeit – einfach zu gering ausgefallen sind. Verkäufer sitzen nun auf einem Übermaß an Konsolen fest, die ihre Lager verstopfen und wollen den Bestand schnellstmöglich wieder ausdünnen. Das ist natürlich nur eine von vielen möglichen Theorien für die derzeitige Lage der Mini-Playstation, aber definitiv eine der Plausibelsten. Demnach wäre es also durchaus möglich, mit noch etwas mehr Geduld, die Konsole über die folgenden Wochen sogar noch günstiger ergattern zu können. Jedoch sollte der Kauf wohlüberlegt sein, da die Playstation Classic nicht völlig ohne Grund nur wenige Interessenten findet. Grafikruckler aufgrund der Inklusion von PAL- als auch NTSC-Spielen, keine Möglichkeit zu Einstellung von Grafikoptionen und eine mangelhafte Auswahl von Spielen, die entscheidende Titel wie Spyro, Crash Bandicoot, Gran Turismo, Tomb Raider etc. missen lassen und – nach eigener Aussage von Sony – in absehbarer Zeit auch nicht ergänzt werden, sind nur einige Probleme, welche die Playstation Classic nicht im besten Licht erscheinen lassen.

