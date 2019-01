Anthem – 15-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht

BioWare und Electronic Arts haben erstmals ein gut 15 Minuten langes Gameplay-Video zum kommenden Blockbuster Anthem veröffentlicht.

Spielszenen aus frühen Mission

Das 15-minütige Video zeigt dabei erstmals ungesehenes Spielmaterial und ist einer der längsten bisher veröffentlichten Mitschnitte. Gegenstand des Videos ist dabei die Mission “Lost Arcanist”, die ihr bereits früh im Spiel abschließen müsst. Diese fungiert gleichsam als Tutorial und bringt euch die Grundlagen des Kampfes sowie der Flugkünste bei.

Mit Storm, Colossus und Interceptor bekommt ihr zudem gute Einblicke in drei der insgesamt vier Javelin-Klassen und könnt diese in Aktion erleben.

Anthem erscheint am 22. Februar 2019 auf PC, PS4 und Xbox One. Vorab wird es bereits zwei Beta-Wochenenden geben, an denen Spieler Zugang zu einer stark eingeschränkten Version erhalten.

Quelle: IGN via YouTube