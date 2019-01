Resident Evil 2 Remake – 1-Shot Demo im Xbox Store

Mit einem Release am 25. Januar, steht das Erscheinen des Remakes von Resident Evil 2 für Xbox One, PS4 und PC in Kürze bevor. Jedoch sind findige Mitglieder der Fanseite TrueAchievements nun auf einen Hinweis zu einer 30-minütigen Demo im Xbox Store gestoßen. Diese soll ab dem 11. Januar jedem Spieler gratis zum Download zur Verfügung stehen und bis zum 31. Januar im Store verbleiben.

Der Trick mit der “1-Shot Demo”

Die Demo für Resident Evil 2 trägt den Namen “1-Shot Demo” und beinhaltet einen ganz besonderen Kniff. Spieler dürfen erkunden, was immer sie möchten und dabei auch so oft wie nötig sterben, allerdings nur in einem Zeitrahmen von 30 Minuten. Ob die Demo danach automatisch komplett unspielbar wird oder man sie dennoch erneut unter selbigem Zeitlimit spielen kann, ist bisher noch nicht völlig klar. Auch ist momentan noch unklar, inwieweit die Demo exklusiv Xbox Spielern vorbehalten bleiben wird oder auch auf anderen Systemen Einzug finden wird. Da der tatsächliche Release des vollständigen Spiels jedoch eh in wenigen Wochen erfolgt, müssen sich selbst Leute, die möglicherweise nur kurz oder gar nicht in den Genuss der Demo kommen, nicht mehr allzu lange in ihrer Vorfreude zügeln. Desweiteren gab Capcom bereits zu verstehen, dass Remakes weiterer Resident Evil Titel eine reelle Wahrscheinlichkeit haben, sofern dieses Remake gute Verkaufzahlen vorweisen kann.

