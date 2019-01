What Remains of Edith Finch – Ab nächste Woche kostenfrei im Epic Games Store

Einmal mehr lockt Epic Games mit einem Gratis-Spiel im hauseigenen Store. Adventure-Freunde können sich ab nächster Woche ganz besonders freuen.

So sichert ihr euch den Gratis-Titel

Epic Games schenkt euch bereits seit Livegang der eigenen Vertriebsplattform alle zwei Wochen ein kostenfreies Spiel. Ab dem 10. Januar wird das bisherige Super Meat Boy also von einem neuen Gratis-Titel abgelöst, bei dem vor allem Adventure-Freunde voll auf ihre Kosten kommen sollten. What Remains of Edith Finch wird dann ebenfalls wieder zwei Wochen für 0 Cent erhältlich sein.

Um euch das Spiel rechtzeitig zu sichern, benötigt ihr nichts weiter als einen eigenen Account, den ihr euch ganz einfach hier anlegen könnt. Abschließend navigiert ihr zur Produktseite und fügt das Spiel eurer Bibliothek hinzu.

What Remains of Edith Finch ist eine Geschichtensammlung rund um eine Familie aus dem US-Bundesstaat Washington. In der Rolle von Edith durchstreift ihr das Familienanwesen und löst diverse Rätsel.

Quelle: Eurogamer