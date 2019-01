Marvel – Ehemalige Hearthstone-Entwickler arbeiten an neuem Spiel

Das noch junge Studio Second Dinner hat sich nun sein erstes eigenes Projekt sichern können. Eigenen Aussagen zufolge handelt es sich dabei um ein Spiel im Marvel-Universum.

Ehemaliger Hearthstone-Entwickler mit an Bord

Nachdem Game-Director Ben Brode Blizzard im vergangenen April verließ, wurde es zunächst ruhig um den ausführenden Hearthstone-Entwickler. Schon bald kündigte er jedoch die Gründung eines neuen Studios an, das den Namen Second Dinner trägt. In einem aktuellen Video verriet Brode nun auch endlich wo die Reise der Spieleschmiede hingehen wird.

So gibt er bekannt, dass die Finanzierung für das erste richtige Projekt steht und dieses in Zusammenarbeit mit Marvel entstehen wird. Das Spiel wird also im Marvel-Universum angesiedelt sein, um welchen Superhelden es sich dabei genau dreht, ist nicht bekannt. Denkbar wäre in dieser Szenerie sicher auch die Entstehung eines Card-Games in Konkurrenz zu Blizzards Hearthstone.

Quelle: GameInformer