Super Smash Bros. Ultimate – Weitere DLCs für Mii-Kämpfer geplant

Nintendo will auch in Zukunft weitere, sogenannte Mini-DLCs für Super Smash Bros Ultimate veröffentlichen. Diese gewähren euren Mii-Kämpfern Zugang zu neuen Kleidungsstücken.

Neue Kostüme für Miis

Wie das japanische Unternehmen auf der offiziellen Support-Seite verlauten ließ, werden sich Spieler von Super Smash Bros Ultimate auch in Zukunft über neue Mii-Kostüme freuen können. Die Mini-DLCs erscheinen dabei außerhalb der Reihe und sind nicht Teil des separat erhältlichen Season Pass. Ein solcher Zusatzinhalt soll laut Nintendo mit gerade einmal 0,75 US-Dollar zu Buche schlagen, was in Deutschland etwa 75 Cent entsprechen dürfte.

Einen Zeitrahmen für die Veröffentlichung der DLCs gibt es bislang ebenso wenig wie konkrete Informationen zu den Kostümen selbst. Bleibt also abzuwarten, wann ihr eure Mii-Kämpfer neu einkleiden dürft.

Quelle: Nintendo