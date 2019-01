PUBG – Für 10€ wenn ihr 12 Monate PS Plus verlängert

Die Verkäufe für PUBG auf der PS4 scheinen nicht so gut zu laufen. Um mehr Spieler anzusprechen, könnt ihr das Battle Royale Game für 10€ bekommen.

12 Monate PS Plus geben euch PUBG für einen Zehner extra

Wer aktuell sein PS Plus verlängern will, kann unter Umständen auf ein Spezialangebot mit dem Battle Royale Urvater zurückgreifen. Normalerweise kosten 12 Monate PS Plus 59,99€, aber für einen Zehner mehr bekommt ihr das Spiel dazu. Das Angebot kommt aber sicherlich nicht grundlos, denn aktuell rennt die Konkurrenz rasend schnell davon. Insbesondere Fortnite als F2P ist wohl unerreichbar geworden. Wer also Interesse an dem Titel hat aber nicht soviel dafür ausgeben will, kann hier zugreifen.

Quelle: Playstation Store