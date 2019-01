Overwatch – Bald Free2Play?

Neues Jahr, neues Glück? Bereits im Sommer könnten alle in den Genuss von Overwatch kommen.

Blizzard könnte Overwatch auf Free2Play umstellen

In einem Analysebericht des Analysten Michael Pachter ist die Rede davon, dass Blizzard den Shooter Overwatch womöglich im kommenden Sommer auf ein Free2Play-Modell umstellen könnte. Dadurch könnten sich die Spieler- und Zuschauerzahlen nochmal drastisch steigern. Die Spieler, die Overwatch bis dato gekauft haben, könnten möglicherweise mit Skins oder Lootboxen entschädigt werden. Auch für den Blackout-Modus in Call of Duty: Black Ops 4 geht der Analyst von einer Umstellung auf Free2Play aus. Zwar sind das alles Spekulationen, doch waren die Voraussagungen von Pachter bisher in den meisten Fällen wahr. Wir dürfen gespannt sein.

Angebot Overwatch 2019 Square Wall Calendar Keep track of important dates, birthdays, anniversaries and more with this Overwatch wall calendar

Wall Calendar - 12 Month Calendar Stapled Binding

12'' X 12'' Square Grid

Observes Major Holidays

Dispatched same day from the UK

Quelle: gameindustry.biz